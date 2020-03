Temperatura Máxima de hoje (29/03) exibe “A Bela e a Fera” na Globo

A Temperatura Máxima de hoje (29/03) vai exibir o filme “A Bela e a Fera” na tela da TV Globo. O longa ai ar ar às 14h01, logo após “The Voice Kids”.

Temperatura Máxima de hoje (29/03) – “A Bela e a Fera”

Sinopse: No ano de 1810, um naufrágio leva à falência um comerciante, pai de três filhos e três filhas. A família se muda para o campo e Bela, a filha mais jovem, parece ser a única entusiasmada com a vida rural. Certo dia o pai de Bela arranca uma rosa do jardim de um palácio encantado e acaba condenado à morte pelo dono do castelo, um monstro. Para salvar a vida do pai, Bela vai viver com o estranho ser. Lá, ela encontra uma vida cheia de luxo, magia e tristeza e, aos poucos, descobre mais sobre o passado da Fera, que se sente cada vez mais atraída pela jovem moça.

Mais informações:

Título original: La Belle et La Bête

Elenco: Vincent Cassel, Myriam Charleins, André Dussollier, Audrey Lamy, Eduardo Noriega, Léa Seydoux

Direção: Christophe Gans

Nacionalidade: Alemã, francesa

Gênero: Fantasia romântica

