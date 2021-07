Temperatura Máxima hoje (11/07) exibe Divertida Mente na Globo

Temperatura Máxima hoje (11/07) tem como atração o filme Divertida Mente na Globo. O longa vai ao ar por volta das 12h30, logo após o Esporte Espetacular.

Temperatura Máxima hoje (11/07) – Divertida Mente

Sinopse: Riley é uma garota divertida de 11 anos de idade, que deve enfrentar mudanças importantes em sua vida quando seus pais decidem deixar a sua cidade natal, no estado de Minnesota, para viver em San Francisco. Dentro do cérebro de Riley, convivem várias emoções diferentes, como a alegria, o medo, a raiva, o nojinho e a tristeza.

A líder deles é alegria, que se esforça bastante para fazer com que a vida de Riley seja sempre feliz. Entretanto, uma confusão na sala de controle faz com que ela e tristeza sejam expelidas para fora do local. Agora, elas precisam percorrer as várias ilhas existentes nos pensamentos de Riley para que possam retornar à sala de controle – e, enquanto isto não acontece, a vida da garota muda radicalmente.

O filme Divertida Mente também está disponível na DisneyPlus.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Inside Out

Dubladores: Alegria: Miá Mello/ Tristeza: Katiuscia Canoro/ Medo: Otaviano Costa/ Raiva: Léo Jaime/ Nojinho: Dani Calabresa/ Riley: Isabella Guarnieri/ Mãe: Sílvia Goiabeira/ Pai: Luiz Laffey

Direção: Pete Docter

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia