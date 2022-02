Time de futebol americano de Osasco apresenta nova comissão técnica neste sábado (5)

A equipe Soldiers Futebol Americano, de Osasco, vai apresentar nova comissão técnica e novo uniforme neste sábado (5). Evento será realizado no Centro de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, às 9h, com transmissão ao vivo nas redes sociais da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel).

A equipe conta com seis integrantes do bolsa atleta da Prefeitura de Osasco: Daniel Lango, Guilherme Ribeiro, Luther Cristian, Márcio Onorato, Miguel Cangussu e Willian Arruda. A equipe é vice-campeã Paulista de Flag e atua desde 2008.

A modalidade Flag 8 x 8 é jogada somente no Estado de São Paulo e a modalidade Flag 5 x 5 em todo o mundo e é cotada para se tornar modalidade olímpica. “O próximo desafio da nossa equipe será o Campeonato Paulista de Flag e a Taça 9 de julho no segundo semestre”, comentou o diretor executivo da equipe, César Augusto dos Santos.

Os treinos da equipe são realizados no campo do CSU, na Vila Osasco, aos sábados, às 18h30. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o esporte e a equipe basta comparecer nesse horário.

“Ao contrário do que as pessoas pensam, o futebol americano pode ser jogado por ambos os gêneros. Uma das opções é a modalidade Flag, que tem contato físico reduzido com outro jogador”, ressaltou o secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara.

