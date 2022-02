Vereador de Carapicuíba pede reajuste salarial de 17,78% para servidores municipais

O vereador de Carapicuíba Prof. Naldo (PT) solicitou à Prefeitura o reajuste salarial de 17,78% aos servidores municipais. Pedido foi apresentado por meio de uma indicação protocolada na Câmara Municipal.

publicidade

“O reajuste visa a recomposição da perda do poder aquisitivo gerado pela inflação, peguei como base de cálculo do Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) que é de 17,78 % acumulado no ano 2021. Acho que mesmo com este percentual, muitos funcionários e funcionárias ainda vão receber abaixo do salário mínimo nacional que é de R$ 1.210″, explica o vereador de Carapicuíba.

O parlamentar ressalta também que a medida gera ainda benefícios para todo o município. “O aumento salarial eleva o poder de compra dos trabalhadores, que compram mais no comércio e este, por sua vez, paga os impostos para a Prefeitura”, finaliza.

publicidade