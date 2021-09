Toca do crime: ladrão que vivia em esgoto é preso com mais de 80 eletrônicos em Barueri

Um homem de 37 anos foi preso dentro de uma tubulação de esgoto desativada em Barueri, acusado de roubar celulares. A polícia chegou até o local após uma vítima relatar que teve o celular roubado por um homem armado, que fugiu por um esgoto.

Localizado na rua José Spregacinere, no Jardim Califórnia, o esgoto aparentemente desativado era usado com abrigo para o criminoso, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). No local, foram encontrados mais de 80 eletrônicos, sendo 32 celulares, TVs, câmeras, ferramentas, cartões bancários, além de 113 porções de maconha e cédulas de dinheiro nacional e estrangeiro.

O homem foi preso em flagrante por roubo e tráfico de drogas. Com ele, também foram encontrados uma arma falsa e um rádio portátil. Na delegacia, a vítima reconheceu o criminosos e teve o celular recuperado. Os demais itens apreendidos foram encaminhados serão periciados.

