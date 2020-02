Tradicional “Pizza do Bem” da AACD de Osasco acontece em março

A AACD de Osasco vai realizar a 8ª edição da tradicional ação “Pizza do Bem” no dia 20 de março, a partir das 20h. O objetivo do evento é arrecadar recursos para a unidade, que oferece tratamento de ortopedia e reabilitação para pacientes de 15 municípios da região.

A Pizza do Bem será realizada na sede da AACD, que fica na avenida Getúlio Vargas, 1150, Jardim Piratininga. Além do rodízio de pizza salgada e doce, refrigerante e água, haverá a apresentação do grupo de dança italiana Folklorístico Stella Bianca.

O convite para participar custa R$ 80. Crianças de 7 a 10 anos pagam a metade do valor e crianças até 6 anos não pagam. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou nos cartões de crédito/débito. Os interessados podem comprar os convites na própria unidade da AACD de Osasco, de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 16h30, e às sextas-feiras, das 7h30 às 15h30.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 3604-5144.