TV Cultura vai disponibilizar programas clássicos no Youtube

A TV Cultura colocou no ar um canal no Youtube que vai disponibilizar seu conteúdo histórico. O canal “Eu Vi na Cultura” vai disponibilizar principalmente episódios de clássicos infantis do canal nos anos 1980 e 1990, como “Castelo Rá-Tim-Bum”, “Mundo da Lua”, “Glub Glub”, “X-Tudo”, “Rá Tim Bum” e “Cocoricó”.

O canal “Eu Vi na Cultura” no Youtube deve começar a disponibilizar os programas na sexta-feira (28). Aberturas de clássicos do canal já começaram a ser postadas.

Desenhos que fizeram sucesso na TV Cultura, como “As Aventuras de Babar” e “O Pequeno Urso” também devem ser disponibilizadas na plataforma.