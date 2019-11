Usuários reclamam de instabilidade ou quedas no Facebook e Instagram

Milhares de usuários têm relatado queda ou instabilidade nas redes sociais Facebook e Instagram desde a manhã desta quinta-feira (28).

Os internautas têm recorrido ao Twitter para questionar outros usuários se há problemas apenas com a própria conexão ou se as falhas são gerais.

Me certifiquem aí: o Facebook ta funcionando?

Instagram is down AGAIN. 😑

— Tyler 🏆🏆 (@rowdytylerwwe) November 28, 2019