Vacinação no Centro de Eventos de Barueri não será interrompida no feriado de Páscoa

A vacinação contra a covid-19 e a influenza no Centro de Eventos de Barueri funcionará normalmente neste fim de semana, quando serão celebradas a Paixão de Cristo e Páscoa. O polo segue aberto de domingo a domingo, das 8h às 17h, na avenida Pastor Sebastião Davino dos Reis, 672, Vila Porto.

Durante o feriado prolongado, também não serão interrompidos os atendimentos nos prontos-socorros, a Farmácia Municipal, a Guarda Civil Municipal (GCM), a Defesa Civil/Resgate Municipal, da Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Social (SSUDS), e os agentes de trânsito da Semurb (Secretaria de Mobilidade Urbana).

O Parque Municipal Dom José, na Vila Porto, funcionará das 6h às 19h; o Parque Ecológico do Tietê, em Alphaville, atenderá das 7h às 17h; e o Parque Recreativo Taddeo Almeida Cananéia da Silva, no Parque Imperial, abrirá das 6h às 17h.

Confira o que fecha em Barueri neste feriado de Páscoa:

Em Barueri, haverá alteração no horário de funcionamento nos órgãos públicos a partir desta quinta-feira (14), considerada ponto facultativo de Endoenças. Na sexta-feira (15), será feriado nacional da Paixão de Cristo. Nestes dias, as repartições públicas municipais, incluindo o Ganha Tempo e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), permanecerão fechadas.

O expediente e o atendimento ao público nos referidos locais retornarão ao normal na segunda-feira (dia 18).