Vagas abertas para técnicos de enfermagem, recepcionista, aprendiz e outras no Sino Brasileiro, em Osasco

Há vagas abertas para cargos como técnico de enfermagem, recepcionista, auxiliar de laboratório, aprendiz de faturamento, telefonista e auxiliar de exames, entre outras, no Hospital Sino Brasileiro, no Centro de Osasco.

O salário é a combinar e a empresa oferece assistências médica e odontológica, auxílio creche, vale-alimentação e vale-transporte.

As oportunidades foram divulgadas no portal Vagas.com, onde os interessados podem conferir mais informações e se candidatar.

O Hospital e Maternidade Sino Brasileiro, em Osasco, foi fundado em 2002, e desde 2015 faz parte da Rede D’Or São Luiz, a maior operadora independente de hospitais do país, com 54 hospitais, 45 clínicas oncológicas e mais de 40 hospitais certificados.

A empresa conta com cerca de 58 mil colaboradores. “Se você é um profissional qualificado, de perfil inovador e sintonizado com o que há de mais atual em sua área de atuação, junte-se à nossa equipe”, diz a companhia, no anúncio das vagas.

Confira as oportunidades de emprego disponíveis no Sino Brasileiro no portal Vagas.com.

