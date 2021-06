Vale Gás vai dar R$ 100 a cada dois meses a famílias carentes de Osasco, Barueri, Carapicuíba e região

Lançado pelo governo do estado nesta quinta-feira (17), o Vale Gás vai dar três parcelas de R$ 100, a cada dois meses, para famílias em situação de vulnerabilidade social em 82 municípios paulistas, entre eles Osasco, Barueri e Carapicuíba.

O novo programa de proteção social vai beneficiar mais de 100 mil famílias. Os beneficiados terão acesso a três parcelas bimestrais do benefício, no valor de R$ 100 cada, a serem pagas entre os meses de julho e dezembro de 2021. A previsão para o pagamento da primeira parcela do benefício é 20 de julho. O investimento do governo do estado no projeto é de R$ 31,3 milhões.

Quem pode ser beneficiado pelo Vale Gás de R$ 100:

Terão acesso ao programa as famílias inscritas no CadÚnico (sem Bolsa Família) e com renda mensal per capita de até R$ 178,00.

Para saber se poderá ser inserido no programa, o cidadão deve entrar no site oficial do Vale Gás (www.valegas.sp.gov.br) e consultar a elegibilidade ao benefício. O site já está disponível e basta digitar o número do NIS (Número de Inscrição Social) para ter acesso às informações.

Na região, serão beneficiadas famílias carentes dos seguintes municípios: Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba.