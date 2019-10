Vencedora do “Prêmio Educador Nota 10”, professora de Osasco é destaque na Globo

A professora de português osasquense Nilma Sladkevicius Castellani foi uma das vencedoras da 22ª edição do “Prêmio Educador Nota 10”, realizado pela Fundação Victor Civita. A cerimônia de premiação ocorreu nesta segunda-feira (30), na Sala São Paulo, na Capital.

O projeto de Nilma premiado chama-se “Um sorriso negro, um abraço negro”, que visa estimular o conhecimento histórico e a leitura e é realizado com os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na EMEF “Luiz Bortolosso”, no Jardim Rochdale, zona Norte, de Osasco. A iniciativa foi uma das dez premiadas entre as 4,9 mil inscritas, de professores e gestores da educação infantil ao ensino médio de escolas públicas e privadas de todo o país.

Na solenidade de premiação, a educadora osasquense discursou emocionada: “O projeto foi desenvolvido com muito comprometimento, ultrapassou os muros da escola, envolveu a comunidade e deu um resultado incrível, porque em pouco tempo esses alunos criaram voz na comunidade, colocaram a opinião deles e escutaram a opinião das pessoas de fora da escola. Todas essas ações fizeram com que os educandos criassem conceitos e aprimorassem suas ideias, referente ao preconceito racial que foi o tema central do projeto’’.

A premiação foi destaque em matéria no jornal “Bom Dia SP”, da TV Globo, na série “Diário de Escola”, na manhã desta terça-feira (1º) – clique aqui para assistir.

O secretário de Educação, José Toste Borges, elogiou Nilma e disse que o trabalho dos professores da cidade é sempre motivo de muito orgulho: “Os profissionais da educação que trabalham nas escolas municipais são altamente capacitados e comprometidos com a educação de qualidade. Além disso, realizamos todos os anos o Concurso Professor Inovador, que busca valorizar a ação dos docentes. Na edição anterior, a professora Nilma foi uma das vencedoras”.

O projeto

A professora Nilma Castellani trabalhou com os estudantes da EJA o projeto vencedor, que contém as observações dos educandos com idades entre 24 e 71 anos, a maioria migrante do Nordeste, e relatos em suas histórias de vida, como a forte presença do preconceito, das diferenças raciais e dos estigmas que surgem a partir deles.

Em torno desse tema, Nilma organizou uma variedade de atividades para manter o interesse de todos e, ao mesmo tempo, gerar incentivo de escrita e leitura entre os estudantes.

Na sequência, os preconceitos grafados pelo grupo formaram listas de palavras, que levaram à discussão de relações sonoras com outras conhecidas, como seus nomes próprios. Anotações em palestras e durante uma peça teatral serviram para reflexão sobre o sistema de escrita.

A professora propôs a leitura coletiva de biografias de personalidades negras e estimulou a produção de autobiografias, considerando os saberes e possibilidades de cada aluno e aluna. O sucesso do projeto foi tanto que aumentou a procura pela EJA na escola, motivando a abertura de uma segunda turma multisseriada.

Sobre o Prêmio

O Prêmio Educador Nota 10 foi criado em 1998 pela Fundação Victor Civita que, desde 2014, realiza a premiação em parceria com a Editora Abril, Globo e Fundação Roberto Marinho.

Reconhece e valoriza professores da Educação Infantil ao Ensino Médio, bem como os coordenadores pedagógicos e gestores escolares de escolas públicas e privadas de todo o país.

A premiação tem o apoio da Nova Escola, Instituto Rodrigo Mendes e Unicef, e patrocínio da Fundação Lemann e SOMOS Educação. Desde 2018, o Prêmio Educador Nota 10 é associado ao Global Teacher Prize, prêmio global de Educação.