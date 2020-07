Vereador pede remoção da grade de proteção do terminal de Carapicuíba

O vereador de Carapicuíba Fabinho Reis (PSDB) pediu, na terça-feira (30), para que a Prefeitura remova a grade instalada recentemente no terminal de ônibus da cidade. Segundo o vereador, a barra de ferro impede o acesso de pessoas com mobilidade reduzida ao terminal.

A grade de proteção foi colocada no terminal de ônibus do município em mais uma etapa da obra, que ainda não foi concluída. A barra de ferro foi instalada para evitar que os passageiros transitem nas vias exclusivas para os ônibus e para impedir a travessia fora da faixa de pedestres.

O pedido foi feito pelo vereador por meio de uma indicação apresentada na Câmara Municipal. Além da remoção da grade, Fabinho pede que a administração municipal instale um portão para que as pessoas com deficiência, idosos e carrinhos de bebê transitem, caso o elevador do terminal apresente eventuais defeitos.

Publicidade

Fabinho Reis também é autor da indicação que solicita à Prefeitura a instalação de câmeras térmicas (black body) no terminal de ônibus da cidade. Segundo o vereador, a aferição da temperatura dos passageiros que transitam pelo local é uma ação que pode ajudar no combate ao novo coronavírus.