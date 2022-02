Vereadores de Osasco pedem mais segurança após jovem morrer afogado em lago, no Três Montanhas

A morte de um jovem por afogamento, ocorrida no domingo (13), na lagoa do Parque Glauco Vilas Boas, no bairro Três Montanhas, zona Norte de Osasco, gerou debate entre os vereadores na Câmara Municipal. Durante a sessão ordinária de segunda (15), parlamentares pediram mais segurança no local.

O vereador Pelé da Cândida (MDB) usou a tribuna para cobrar providências junto ao poder público e à concessionária Sabesp, a fim de garantir a segurança dos frequentadores do parque e evitar novas ocorrências.

Essa é a segunda morte por afogamento ocorrida no lago somente neste ano. A primeira aconteceu em 18 de janeiro. “Nesses dias, a lagoa está cheia muito cheia e os jovens se arriscam a nadar ali. Infelizmente, no domingo, tivemos mais uma morte”, lamentou o parlamentar.

Morador da região, o vereador Emerson Osasco (Rede) lamentou que o parque seja afetado pela falta de segurança. “É necessário que tenhamos providências urgentes”, afirmou Emerson, que recordou que o jovem morto no domingo havia sido criado por um homem que o procurou para cobrar mais segurança no parque. “O pedido que ele fez é simples: que haja mecanismos de segurança para que isso não volte a acontecer”, completou.

Obras no local

O Parque Glauco Villas Boas é uma das principais áreas de lazer da região Norte de Osasco e receberá uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). A região onde fica o parque está recebendo obras de instalação de rede de esgoto de coletores, o que também inclui os bairros Vila Menck, Baronesa, Rochdale, Munhoz Junior, Mutinga, Portal D’Oeste, Vila Ayrosa, Bonança e Helena Maria.

A Sabesp já obteve licença ambiental da Cetesb para a construção da ETE no Parque Vilas Boas e a previsão é que as obras sejam iniciadas no primeiro trimestre deste ano, com duração de seis meses.

Já a Prefeitura de Osasco tem projeto para a despoluição do lago e revitalização do parque. Há previsão de obras para a construção de pista de caminhada no entorno do lago, quadra poliesportiva, sanitários, espaço pet, estacionamento, playground, academia ao ar livre, substituição da iluminação por lâmpadas led e cercamento do lago, para garantir a segurança dos frequentadores.