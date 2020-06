Vestibular de Inverno UNIFIEO oferece bolsas de estudo de até 100%

O Centro Universitário FIEO – UNIFIEO está com inscrições abertas para seu Vestibular de Inverno. O resultado no ENEM ou a nota do vestibular, vinculada ao Programa de Bolsa por Mérito, podem valer bolsa de estudos de até 100%.

Neste ano, as provas serão online e as inscrições, que são gratuitas, podem ser realizadas até o final de julho. São oferecidas vagas para cursos de graduação, técnicos, licenciatura, mestrado e pós graduação, em modalidades EaD ou presencial. No momento, as aulas presenciais continuam suspensas devido a pandemia de covid-19, mas a instituição vai acompanhar as determinações do governo do estado.

São oferecidas vagas para cursos de graduação em Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis, Psicopedagogia, Fisioterapia, Design Digital, Farmácia, Química, Educação Física, Sistema de Informação, Direito, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Biologia, Comércio Exterior e Negócios Internacionais,

Já os cursos de graduação tecnológica oferecidas pela instituição são Tecnologia em Estética e Cosmética, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Redes de Computadores, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Jogos Digitais, Tecnologia em Processos Gerenciais, Tecnologia em Logística e Tecnologia em Gestão Financeira.

Além das bolsas de até 100%, a instituição adaptou as mensalidades presenciais e EaD, com valores a partir de R$ 179 mensais. Os interessados nas aulas presenciais também contarão com descontos adicionais.

Como se inscrever no Vestibular de Inverno UNIFIEO:

Os interessados em participar do processo seletivo para o segundo semestre de 2020 podem se inscrever gratuitamente no site do UNIFIEO ou no Vestibular UNIFIEO.

Para tirar dúvidas, basta enviar mensagem para o WhatsApp (11) 94017- 4825 ou (11) 94017-1888 ou acesse o site UNIFIEO.