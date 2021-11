Vôlei de Osasco encara Pinheiros na noite desta terça (23) pela Superliga

O Osasco São Cristóvão Saúde enfrenta o Pinheiros, nesta terça-feira (23), a partir das 21h30, no ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo, com transmissão do SporTV 2. A partida é válida pela 6ª rodada da temporada 2021/22 da Superliga.

publicidade

Com 11 pontos, a equipe do técnico Luizomar ocupa a quarta colocação na classificação geral, enquanto o Pinheiros aparece em sexto lugar, com nove. Será o quarto encontro entre as duas equipes na temporada 21/22. “São dois times que se conhecem bastante, pois, só no estadual, foram três partidas”, explica a oposta Tifanny.

“Para repetir os resultados anteriores e vencer a quarta seguida, precisamos entrar em quadra com concentração total, seguir sacando bem e sendo eficientes no bloqueio, defesa e passe. Aproveitamos os dias de treino para focar no time delas, estudar e nos preparamos tecnicamente para executar o plano tático”, conclui a jogadora.

publicidade

SUPERLIGA 2021/22: Fase de Classificação

23/11 – 21h30: Esporte Clube Pinheiros X OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE – Henrique Villaboim (SporTV)

publicidade

26/11 – 21h: OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE X Sesi Vôlei Bauru – José Liberatti (SporTV)

10/12 – 18h30: OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE X Country Club Valinhos – José Liberatti (SporTV)

14/12 – 21h: Brasília Vôlei X OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE – Sesi Taguatinga (Canal Vôlei Brasil)

20/12 – 17h: Unilife Maringá X OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE – Chico Neto (Canal Vôlei Brasil)

10/01/22 – 19h: OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE X Itambé Minas – José Liberatti (SporTV)