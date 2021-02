Vôlei de Osasco encara Praia Clube na semifinal da Copa Brasil nesta sexta (5)

O Osasco São Cristóvão Saúde vai disputar contra o Dentil Praia Clube na semifinal da Copa Brasil, nesta sexta-feira (5). O jogo será realizado às 21h30, em Saquarema, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pelo Sport TV.

A equipe osasquense chegou ao Rio no início da tarde desta quinta-feira (4), passou pelos testes de covid-19 e segue com a programação de treinos para a disputa. Se vencer, enfrenta o ganhador do confronto entre Itambé Minas x Sesi Bauru na final marcada para sábado (6).

“Enfrentar uma equipe forte como o Praia nunca é fácil, mas estamos animadas e dispostas a dar o nosso melhor. Apesar das dificuldades na preparação em função dos casos de coronavírus, provamos a força do grupo na vitória diante do Curitiba”, comenta a jogadora Bia.

A partida desta sexta-feira marcará o segundo encontro entre Osasco e Praia Clube na temporada 2020/21. As duas equipes se enfrentaram em partida válida pelo primeiro turno da Superliga Banco do Brasil em dezembro, em Uberlândia. Jogando na casa do adversário, Tandara, Jaque, Camila Brait, Roberta e todo o time conquistaram a vitória com o placar de 3 sets a 2.