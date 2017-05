Após a derrota por 3 sets a 1 para o Eczacibasi, da Turquia, na noite de terça-feira, 9, o Vôlei Nestlé/Osasco vai com tudo buscar a classificação na última partida da primeira fase do Mundial de Clubes, no Japão. As osasquenses encaram o Volero Zurich, da Suíça, à meia-noite desta quinta para sexta-feira, 12.

Depois de duas rodadas, o Vôlei Nestlé ocupa a vice-liderança do Grupo B, com três pontos, mesma pontuação do Eczacibasi. O Volero Zurich lidera com seis e o Nec Red Rockets é o lanterna sem nenhum.

O clube de Osasco se garante entre os quatro melhores do campeonato com uma vitória por 3 a 0 ou 3 a 1, saindo em primeiro de sua chave se não perder set ou em segundo caso perca uma parcial. Se vencer por 3 a 2 ou for derrotado, o time brasileiro terminará em terceiro e disputará de 5º a 8º.

“Estamos jogando no nosso limite e brigando por essa vaga entre os quatro. Vamos lutar e acreditar que na última rodada podemos nos classificar”, afirmou o técnico Luizomar de Moura.

“Temos que buscar essa vitória diante do Volero. Vamos estudar a equipe delas e temos tudo para conseguir essa vitória e a classificação entre os quatro”, disse a central Bia.

MUNDIAL DE CLUBES

Primeira fase – Grupo B:

09/05 – Vôlei Nestlé 3 x 0 Nec Red Rockets (Japão)

09/05 – Vôlei Nestlé 1 x 3 Eczacibasi Istanbul (Turquia)

12/05 – 0h00 – Vôlei Nestlé x Volero Zurich (Suíça)

Semifinais:

13/05 – 3h30 – 1º do Grupo A x 2º do Grupo B

13/05 – 7h00 – 1º do Grupo B x 2º do Grupo A

Finais:

14/05 – 2h30 – Disputa pelo terceiro lugar

14/05 – 7h00 – Disputa pelo título