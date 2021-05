Volta Vitória: jovem de Carapicuíba está desaparecida há 4 dias

A família procura por Vitória Santos dos Reis, de 19 anos, moradora do Jardim Tonado, em Carapicuíba. Ela está desaparecida desde sábado (8), quando saiu de casa sem avisar para onde iria.

Vitória usava camisa azul com símbolo da Adidas, calça, sapato e uma bolsa de lado quando saiu de casa, por volta das 6h. “Ela deixou o celular dela comigo, saiu só com o RG dentro da bolsa. E estou muito preocupado porque ela estava com uns problemas de esquecimento, então a gente não sabe o que pode ter acontecido”, desabafou Daniel, namorado de Vitória, ao Visão Oeste.

Daniel e a família já não sabem mais onde procurar pela jovem. “Olha, a gente já rodou Carapicuíba inteira atrás dela, já fomos lá para os lados de Cotia e nada”, continuou.

Quem tiver informações que possam levá-los ao paradeiro de Vitória pode entrar em contato por meio do telefone (11) 9 5118-2995, ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia, no 181.