Wanessa Camargo preocupa fãs com desabafo: “Momento delicado”

A cantora Wanessa Camargo fez um desabafo que deixou amigos e fãs preocupados. Nas redes sociais, ela firmou que está enfrentando um “momento delicado” e que escreveu uma carta aberta, em seu site, para explicar seu “sumiço”.

“Vim aqui explicar para vocês o porquê do meu sumiço, desde meu isolamento não só pela pandemia, mas pelo momento que estou passando, momento delicado e muito especial. É um momento de silêncio. É difícil dizer em palavras tudo isso que está acontecendo comigo neste momento”, declarou a artista nos Stories do Instagram, nesta terça-feira (25).

Já na carta publicada em seu site, Wanessa diz que tem trilhado um “caminho solitário e doloroso” em busca de descobrir quem realmente é. “SER não é tarefa para amadores, tem que se ancorar na mais profunda fé e coragem. […] Aprender a respirar o ar e finalmente sentir o cheiro da terra e dos ares. Saber se deixar levar com o vento, na brisa e na tormenta. Entender o movimento e ritmo das ondas. Aceitar tudo que é e que não é”, escreveu.

“A doença que carrego nos pensamentos se torna uma benção, pois ela que vai me trazer de volta, de volta ao lar, lar de onde todos nós viemos. Por agora, um pesado véu de medo ainda me cobre, mas um grito em silêncio me preenche de certeza: que quando me libertar, encontrarei o que mais anseio em ser: a vida”, continuou a artista.

Em comunicado oficial enviado à revista Quem, a assessoria da cantora diz que ela tem “lutado com superação alguns problemas de ansiedade”, mas que está conseguindo voltar à ativa junto à família. Wanessa disse também que durante esse tempo, tem focado em sua casa nova e que, inclusive, está gravando uma série da Netflix, além de trabalhar em um novo álbum com o pai, o cantor sertanejo Zezé Di Camargo.

O desabafo da cantora preocupou muitos fãs e amigos, que externaram carinho e forças à ela. “Te amo tanto, tanto tanto”, disse a irmã de Wanessa, Camila Camargo. “A gente te ama muito amiga”, escreveu a cantora Liah Soares.

“Acho que ela está preparando a gente para algo”, supôs um fã. “Wan, que você possa se encontrar, de corpo alma e espírito. Vai dar tudo certo”, disse outro. “Me assustei um pouco”, comentou outro. “Estamos com você”, escreveu outro internauta.

Entre as mudanças na vida da cantora está a venda da mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri, por R$ 5,2 milhões. No final do ano passado, o marido de Wanessa, Marcus Buaiz, comentou sobre a decisão. “Somos bem preocupados com o bem estar das crianças e da nossa família, estamos colocando nosso lar a venda, para beneficiá-los com uma nova estrutura de moradia, fomos muito felizes nessa casa”, declarou ao Uol.

