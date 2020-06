Zona Azul volta a ser cobrada em Carapicuíba nesta segunda

O sistema de estacionamento rotativo Zona Azul volta a funcionar em Carapicuíba nesta segunda-feira (22). O serviço estava suspenso desde o mês de março, devido a quarentena contra o novo coronavírus (covid-19).

As cobranças serão retomadas para gerar maior rotatividade nas vagas da região central da cidade, que tem circulação maior de veículos com a reabertura gradual do comércio, liberada desde o dia 15 de junho.

Os paquímetros serão higienizados diariamente. Já os profissionais da fiscalização terão álcool em gel à disposição e deverão utilizar máscara, além de seguir as demais recomendações de distanciamento e de prevenção ao coronavírus.