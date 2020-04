22 dos 48 pacientes que tiveram confirmação de coronavírus em Osasco estão recuperados

Dos 48 casos do novo coronavírus (covid-19) confirmados em Osasco até o momento, 22 já estão recuperados, segundo boletim diário divulgado pela Prefeitura na noite deste sábado (4).

“Todos os casos confirmados estão sendo acompanhados pela Secretaria de Saúde de Osasco”, diz a administração municipal.

Um dado alarmante, no entanto, é a alta nos casos suspeitos da covid-19 notificados no município, que cresceram 38,7% em apenas um dia, chegando a 1.413, de acordo com dados oficiais. Destes, 1.147 estão em análise, 195 foram descartados.

Há duas mortes por covid-19 confirmadas em Osasco até o momento e outras 18 com suspeita da doença aguardando resultado de exame do Instituto Adolfo Lutz. Outros três óbitos foram descartados.

PREVENÇÃO À TRANSMISSÃO

O COVID-19 é transmitido por espirro, tosse e gotículas de saliva.

Os sintomas mais comuns apresentados são tosse, febre e dificuldade para respirar. A prevenção contra o coronavírus é responsabilidade de todos.

Seguem algumas recomendações de prevenção à transmissão importantes:

– lave as mãos constantemente, com água e sabão. Lave os dedos, o espaço entre eles, o dorso das mãos, as unhas e o pulso.

– higienize as mãos com álcool em gel, principalmente após fazer uso do transporte coletivo.

– mantenha dois metros de distância de qualquer pessoa tossindo ou espirrando e evite locais de aglomeração.

– evite tocar os olhos, nariz e boca, sem lavar as mãos antes.

– ao tossir e espirrar cubra a boca e o nariz com o antebraço (não com as mãos) ou com lenço descartável.

– evite locais com grande aglomeração e, se possível, fique em casa.

– evite compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.

– mantenha os ambientes bem ventilados.