“Abraçado à distância”: ex-prefeito de Osasco, Jorge Lapas celebra aniversário em meio à pandemia do coronavírus

O ex-prefeito de Osasco, Jorge Lapas, celebra o aniversário de 59 anos nesta quinta-feira (26). Por meio das redes sociais, ele agradeceu pelas felicitações recebidas de amigos e comentou sobre a comemoração em meio ao isolamento com a família devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

“É com muita alegria que recebo todas as manifestações pela passagem do meu aniversário recebidas desde as primeiras horas de hoje”, declarou Lapas.

“Agradeço e me sinto abraçado à distância neste momento em que estamos lutando contra essa pandemia. Meu presente é que todos se cuidem e mantenha o isolamento social. Logo, logo estaremos juntos para nos abraçar e receber os carinhos pessoalmente. Muito obrigado’, completou o ex-prefeito de Osasco.