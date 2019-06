Adalgisa ganha mini ecoponto em julho

O mini ecoponto do Jardim Adalgisa, na Rua Octávio Catelani, ao lado do número 412, deve ser entregue em julho pela Prefeitura de Osasco.

O mini Ecoponto atenderá a comunidade com capacidade para 14 toneladas, funcionando de segunda a sábado, das 8h às 21h, contando com dois garis comunitários que cuidarão do local.

O início da obra foi em 21 de maio, quando o prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhado pelo presidente da Câmara, Ribamar, secretários municipais e população, participou do mutirão de zeladoria “Amor por Osasco”.

Publicidade

…..

Leia também:

Comerciante de Osasco teria marcado encontro pela internet antes de desaparecer

Publicidade

Sábado (29) é “Dia D” de vacinação contra a febre amarela em Osasco

“Orgulho!”: osasquense Cristiane comenta participação brasileira na Copa Feminina