Alok lança música em parceria com Selva, duo de Djs formado por Pe Lu e Brian

Alok acaba de divulgar ‘I Miss U’, canção em parceria com o duo de produtores brasileiros Selva, considerado a grande revelação da cena eletrônica nacional formado por Pe Lu e Brian Cohen.

Publicidade

O lançamento, que já está disponível em todas as plataformas digitais, promete fazer sucesso nas pistas com um mix de Pop com os acordes da guitarra, o toque suave do violino, o vocal e as batidas da música eletrônica, mostrando uma verdadeira sintonia entre os artistas.

“A nossa conexão com a produção de ‘I Miss U’ reflete muito a energia que queremos passar pro público. Com o uso de melodias bem marcantes e uma letra fácil de ser memorizada, queremos que as pessoas se conectem com a música. Pode ser a trilha sonora de vida de muita gente com o objetivo de despertar os melhores sentimentos sempre.”, comenta Alok.

“Estamos muito felizes em divulgar essa parceria com nosso amigo Alok. A produção da música, desde o vocal, até a escolha dos instrumentos foi feita com muita atenção e cuidado pensando no público, então esperamos que vocês curtam muito”, finaliza Selva.

A música ‘I Miss U’, lançada pela Spinnin Records, já está disponível em todas as plataformas digitais, confira: http://www.spinninrecords.com/releases/i-miss-u/.