Após perder patrocínios por homofobia, Sikêra Jr. tem conta no Instagram suspensa por acusação de machismo

Após perder anunciantes de seu programa por declarações homofóbicas, como chamar os gays de “raça desgraçada”, o apresentador Sikêra Jr., da Rede TV!, teve a conta no Instagram suspensa após denúncias de machismo.

As acusações de machismo aconteceram após o apresentador contar a seguinte “piada” no Instagram: “Mulher, se você passou em frente a uma obra e nenhum pedreiro assobiou… acabou para você!”.

Sikêra Jr. já perdeu 37 anunciantes desde o comentário homofóbico no “Alerta Nacional”, da Rede TV!. Esta semana, a Compacta Print anunciou o cancelamento de ações de marketing no programa. “Todas as ações de merchandising planejadas para o ‘Alerta Nacional’, do apresentador Sikêra Jr., foram canceladas. Decidimos tomar essa decisão, pois não compactuamos com qualquer forma de preconceito, discurso de ódio ou discriminação, seja ela de gênero, orientação sexual, religiosa ou social”, diz postagem da empresa.

Os comentários homofóbicos foram alvo de críticas inclusive de outros apresentadores, como Neto, da Band, que chamou Sikêra Jr. para a briga. “No dia que você me encontrar, em qualquer lugar, você vai ver só. Eu e você, num lugar fechado, você fala isso pra mim. Eu e você, só. Ou até o dono da Rede TV!. Qualquer um de vocês que pensam assim”.

Sikêra Jr. debochou da ameaça do ex-jogador de futebol: “Você quer ficar comigo em um lugar trancado. Eu não gosto, sou casado e feliz. Não dá, não. Marque esse encontro fechado no quarto com outro. Não faça isso não, não ameaça um homem não”, declarou.