Após perder peso, Simone diz que pretende fazer cirurgia para tirar flacidez

A cantora Simone, da dupla com Simaria, segue firme em seu projeto para perder peso. A moradora de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, revelou que pensa na possibilidade de fazer uma cirurgia plástica para corrigir flacidez após emagrecer.

A sertaneja revelou que ganhou 24 kg durante a gestação da filha caçula, Zaya. “Eu ainda tenho alguns quilos para perder, porém, essa lapada de quilos que eu eliminei me deixou com flacidez. Eu, que não queria fazer de novo cirurgia, vou ter que fazer. Mas não agora. Não sei data, não sei dia, não sei quando, esse ano não faço, tô fora. Vai ficar assim mesmo”, desabafou nos Stories do Instagram, na segunda-feira (11).

“É só pra deixar mais organizado, sabe como é? Mas não é nada que eu me olhe no espelho e fique: ‘meu Deus, que coisa terrível’. Daria para ficar de boa, se eu não quisesse fazer também. Mas acho que quando perder o resto [de peso] que tem que perder, vai dar um pouquinho mais de moleza aqui na barriga”, continuou.

Simone afirma que a mudança na alimentação e a nova rotina de exercícios físicos partiu dela e que não se sente cobrada pelo marido, o empresário Kaká Diniz. Recentemente, a moradora de Alphaville disse que decidiu emagrecer após perceber que não conseguia amarrar o cadarço do tênis.

