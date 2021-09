Simone começa tratamento para emagrecer e desabafa: “Não conseguia amarrar o cadarço do tênis”

A cantora Simone Mendes, da dupla com Simaria, voltou a desabafar sobre sua luta para perder peso. Na noite desta quarta-feira (15), a coleguinha disse que começou um novo tratamento após reconhecer que não se sentia bem consigo mesma.

publicidade

“Nem amarrar o cadarço do tênis eu estava conseguindo mais. Não é legal isso. Fora os exames que a gente faz antes de começar um tratamento para emagrecer”, falou a sertaneja, que iniciou recentemente uma rotina de exercícios na academia de sua mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

Simone explicou aos fãs e seguidores que a inciativa de se lançar em um novo projeto para emagrecer partiu dela. “Não existe cobrança nenhuma do marido, de fã, de publicidade, de show, de nada. Está tudo bem para as pessoas com quem trabalho a forma que sou e o peso que eu estava, mas para mim era uma questão de saúde. Por isso que eu resolvi cuidar de mim”, continuou.

publicidade

Não é a primeira vez que a moradora de Alphaville compartilha nas redes sociais sua briga com a balança. No final de julho, Simone compartilhou uma foto da barriga nos Stories do Instagram e falou sobre sua insatisfação com o corpo desde a chegada da filha caçula, Zaya: “Tô enorme”, disparou a sertaneja, na ocasião.

POLÊMICA// Na briga por vaga em “A Fazenda”, rapper Krawk, de Osasco, é acusado de homofobia e machismo