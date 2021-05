Assaí tem vagas de emprego abertas em Carapicuíba e São Paulo

O Assaí Atacadista está com vagas de emprego abertas na loja de Carapicuíba e na capital paulista. Há oportunidades para preencher o quadro de funcionários nos setores de administração, recursos humanos, açougue, segurança do trabalho, comunicação e marketing.

Na loja de Carapicuíba, a rede busca por profissionais para os cargos de Auxiliar de Açougue e Chefe de Seção (açougue). Já na capital, as oportunidades são para Analista Financeiro pleno, Analista de Controle de Gestão, Analista de Recursos Humanos, Analista de Planejamento e Reporting pleno e sênior, Analista de Sustentabilidade (meio ambiente) e Analista Tributário sênior.

Também há vagas de emprego abertas para Comprador Técnico pleno (RH), Consultor de Comunicação Estratégica sênior, Consultor de Marketing júnior, Consultor Tributário de Direitos, Coordenador de Manutenção pleno, Coordenador de Marketing sênior, Coordenador de Planejamento Estratégico, Supervisão de Atendimento ao Cliente pleno, Técnico de Enfermagem do Trabalho (administrativo) e Técnico de Segurança do Trabalho.

Para a função de Auxiliar de Açougue, o candidato deve ter 18 anos ou mais e estar cursando ou ter concluído o ensino médio. Não é exigida experiência anterior na função, mas ter atuado em açougue será um diferencial. O cargo de Chefe de Seção (açougue) exige que o candidato tenha concluído o Ensino Médio e tenha 21 anos ou mais.

A vaga de Analista Financeiro pleno exige que o interessado tenha graduação em Contabilidade, Finanças, Administração ou áreas semelhantes, domínio em planilhas, banco de dados, MS Office (Excel e Power Point) e Dashboard, conhecimentos em Power BI e domínio em SAP-FI (jey-user será um diferencial).

Já para o cargo de Analista Tributário sênior, é exigido ensino superior completo em Ciências Contábeis, Direito, Administração de Empresas ou Economia, pacote Office (Excel avançado), conhecimento nos sistemas Mastersaff e Consinco, ter disponibilidade de horário e para viagens. Pós-graduação em Tributário será considerado diferencial.

Como se candidatar às vagas de emprego no Assaí Atacadista:

Os interessados em integrar o quadro de funcionários da rede Assaí Atacadista deve acessar o site de vagas da empresa, escolher o cargo desejado e cadastrar o currículo online. “Buscamos profissionais que tenham muita vontade de se desenvolver em um ambiente inclusivo, que respeita todos e todas, jeitos, raças, cores e crenças, além de muito dinâmico, repleto de desafios e oportunidades”, afirma a rede.

Além de salário compatível com o mercado, o Assaí Atacadista oferece benefícios como assistência médica ou auxílio saúde, assistência odontológica (opcional), vale-transporte, cesta básica, extensão da licença maternidade, Cartão Mamãe, enxoval o bebê, convênio com academias, refeição no local e seguro de vida. Os benefícios podem variar de acordo com a função.

Sobre a empresa

A rede Assaí Atacadista é uma maiores empregadoras do país e uma das Marcas Mais Valiosas do Brasil, segundo o ranking 2020 da Interbrand. Atualmente, tem mais de 180 lojas e emprega mais de 50 mil colaboradores espalhados no escritório central e em todas as suas unidades.

