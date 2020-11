Badauí, do CPM 22, se apresenta em Osasco nesta sexta (20)

A partir das 19h desta sexta-feira (20), o Sr. Altino Bar, em Osasco, será palco para o vocalista da banda CPM 22, Fernando Badauí. Canções de sucesso da banda, como “Dias Atrás”, “Um Minuto Para o Fim do Mundo” e “Não Sei Viver Sem Ter Você” estarão no repertório do cantor.

Seguindo as regras de segurança contra a covid-19, o uso de máscara será obrigatório nas dependências do Sr. Altino.

Os ingressos são limitados e podem ser comprados por meio dos telefones (11) 3682-7030 ou (11) 93310-9180, onde também podem ser obtidas mais informações.

