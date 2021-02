Bandidos conseguem R$ 1 milhão em saques e Pix por sequestro de empresário em Cotia

Um empresário foi sequestrado por três bandidos armados na Granja Viana, em Cotia. Ele ficou refém dos criminosos por 6 horas, período em que foi obrigado a fazer transferências via Pix e saques que somaram R$ 1 milhão.

O caso aconteceu na quinta-feira (18). Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que a vítima foi abordada. Após levar coronhadas, o motorista é obrigado a entrar no carro dos sequestradores enquanto um dos integrantes tomam a direção do seu carro, um modelo de luxo.

A polícia acredita que a escolha pela vítima foi aleatória, devido ao carro de luxo que ela dirigia. Durante as horas em que ele ficou sob a mira dos criminosos, foi obrigado a fazer diversos saques e transferências via Pix, meio de pagamento eletrônico disponível há pouco mais de três meses no país e já é uma das ferramentas mais utilizadas pelos brasileiros.

De acordo com a polícia, ao perceber a movimentação, o banco chegou a bloquear as transações na conta da vítima, que foi obrigada a ligar para o gerente e autorizar a transferência dos valores. Os criminosos decidiram ainda entrar em contato com a família do empresário para pedir uma quantia para o libertarem e mais uma vez, conseguiram o valor.

Seis horas depois, um criminoso foi localizado pela polícia. Ele estava dirigindo o carro da vítima e foi preso em flagrante. Minutos depois, a vítima foi libertada pelos demais integrantes da quadrilha, que conseguiram fugir. A polícia continua com as investigações para identificar e chegar ao paradeiro dos demais indivíduos envolvidos no sequestro.