BBB 22: Jade Picon diz que “não quer prêmio” de R$ 1,5 milhão e revela o que pretende fazer, se ganhar

A influenciadora digital Jade Picon revelou o que pretende fazer com o prêmio de R$ 1,5 milhão, caso ganhe o BBB 22. “Eu não vou usar esse prêmio, eu não quero um milhão e meio de reais, eu vou doar para cinco instituições de causas que eu acredito”, disse.

“Pode ter o meu prêmio que é estar aqui, que é viver isso e caso eu venha a ganhar, esse prêmio vai ser de outras pessoas, entendeu?”, explicou a jovem de 20 anos, durante conversa com Viny e Maria, na noite desta segunda-feira (24).

“Eu sinto que o meu prêmio já é todo o desenvolvimento pessoal e toda experiência que eu tô tendo, mas eu quero sim ganhar porque vou usar esse dinheiro para algo maior”, completou.

O assunto veio à tona quando Viny disse que a mala de Picon tinha o equivalente ao valor do prêmio do BBB 22. Ao saber o que Jade pretende fazer com o dinheiro, o cearense brincou: “Pode doar pra mim?”. “Eu tenho uma instituição chamada Vitória”, disse Maria, em referência ao seu nome de batismo.

Dona de uma grande fortuna, Jade Picon vira meme nas redes sociais constantemente por estar no BBB 22, mesmo “sem precisar” do prêmio milionário.

