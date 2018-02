Bolo de aniversário de Osasco atrai centenas ao Calçadão

A programação de festividades em comemoração do 56o. aniversário de Emancipação político-administrativa de Osasco começou cedo na segunda-feira, 19/2, no Calçadão da Antonio Agú. No local foram concentradas diversas atrações voltadas à população, como Feira de Artesanato, Exposição Ambiental, distribuição de mudas, serviços de medição de pressão arterial e glicemia, Programa Nossa História. Um dos momentos mais aguardados foi, no entanto, o tradicional corte do bolo de aniversário de Osasco

O primeira atividade oficial da programação de aniversário foi o Programa Nossa História, com o hasteamento das Bandeiras, que contou com a presença do prefeito, Rogério Lins(PODE), da primeira-dama, Aline Lins, da vice-prefeita, Ana Maria Rossi, de diversas autoridades, entre elas os deputados Gil Lancaster (estadual) e Renata Abreu (federal), vereadores, artistas locais, emancipadores, representantes da cidade de TSU (Japão), cidade-irmã de Osasco, e munícipes em geral.

Após o hasteamento, o público pode relembrar um pouco da história da cidade com a apresentação do Jogral “Osasco Minha Doce Osasco!, e ouvir a declamação de uma poesia pelo artista da cidade, Luiz Tamborilando.

O ápice da manhã foi mesmo o tradicional corte do bolo, que, ao longo do período de distribuição, contou com a participação de centenas de pessoas. Ao todo foram distribuídos quase 6 mil pedaços.

Dona Maria Aparecida Moura, de 57 anos, um ano a mais que a cidade em que nasceu, foi uma das que fez questão de prestigiar. “Todos os anos eu festejo essa data. É um evento muito importante e que merece o carinho de todos”, ressaltou. Dona Aparecida Alves do Nascimento também. Ela mora no Rochdale e foi acompanhar as atividades com os filhos, Gabriele e Pedro.

Na ocasião, o prefeito Rogério Lins conversou com os moradores, visitantes e comerciantes locais. “Estamos fazendo inúmeros investimentos para a nossa cidade no setor de Saúde, Educação, Insfraestrutura, Mobilidade Urbana e muitos outros, e neste dia eu só tenho que agradecer a Deus, à minha família e a todos os que, direta ou indiretamente, contribuem para o avanço da nossa cidade. A minha palavra é: gratidão!”, destacou.

Durante a segunda-feira aconteceram ainda outras atividades, como o Circuito Rock, com apresentação de bandas de rock da cidade; a inauguração do Espaço Mãos do Futuro, do Fundo Social de Solidariedade, que promoverá capacitação profissional aos alunos e geração de renda (com aulas iniciando já nesta terça-feira, dia 20 de fevereiro); lançamento de 2 pedras fundamentais das futuras creches municipais, uma na Vila Menk e outra no Jardim Conceição; a retomada das obras da Nova Prefeitura e Câmara de Osasco, entre outras.

