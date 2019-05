Bolsonaro anuncia que GP Brasil de Fórmula 1 será no Rio de Janeiro

Bolsonaro anuncia que GP Brasil de Fórmula 1 será no Rio de...

O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou hoje (8) que o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 ocorrerá no Rio de Janeiro em 2020.

Ele assinou um termo de cooperação com o governo do estado e a prefeitura para as obras de um autódromo em Deodoro, que deverá ter capacidade para receber um público de 130 mil pessoas.

A mudança encerrará um ciclo de 30 anos seguidos em que o Grande Prêmio do Brasil ocorre no Autódromo José Carlos Pace, em São Paulo, popularmente conhecido como Autódromo de Interlagos.

“São Paulo, como havia participação pública e uma dívida enorme, tornou-se inviável a permanência da Fórmula 1 lá. Então, vieram para o Rio de Janeiro e a construção será concluída em 6 ou 7 meses após o início das obras”, disse Bolsonaro. (Agência Brasil)

Turismo

Em 2018, o GP Brasil gerou uma movimentação de R$ 334 milhões no turismo de São Paulo, segundo a Prefeitura, um crescimento de 19,2% com relação ao ano anterior.