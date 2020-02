Campeã do MasterChef sobre acidente de esqui e mostra ferimentos no rosto

De férias com a família em Cervinia, na Itália, divisa com a Suíça, a campeã do MasterChef 2018, Maria Antonia Russi, sofreu um acidente enquanto brincava com o filho, João Pedro. O ocorrido foi na terça-feira, 18, enquanto ela esquiava.

“Foi um susto, simplesmente caí barranco abaixo. Era começo de noite e eu fiquei assustada e com medo, imediatamente liguei para meu médico no Brasil e ele me ajudou nos primeiros socorros”, conta Maria Antonia.

Apesar do susto, a campeã do MasterChef ressalta que está bem, apenas riu de si mesma e continuou com as férias. “Nunca fui muito coordenada e não levo jeito para esportes. Hoje estou bem melhor, e feliz por não ter sido nada grave”, relatou em suas redes sociais.

Maria Antonia foi para a Europa em janeiro para fazer um curso na escola de culinária Le Cordon Bleu, em Paris – prêmio que ganhou em função da primeira colocação no MasterChef Brasil em 2018.