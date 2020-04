Carapicuíba terá segundo Centro de Combate ao Coronavírus

O prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves, anunciou, no sábado (4), que vai montar o segundo Centro de Enfrentamento ao Coronavírus da cidade. O equipamento será estruturado na Policlínica do Parque Santa Tereza, e contará com 30 leitos, respiradores, monitores e equipe médica.

“Estamos trabalhando firme para ampliar nossa rede de atendimento para acolher os pacientes de coronavírus. As equipes médicas e de enfermagem já estão recebendo treinamento para atuar nesse novo polo”, afirma o prefeito Marcos Neves.

O primeiro Centro de Enfrentamento ao Coronavírus, localizado na Vila Dirce, ao lado do pronto-socorro, foi entregue pela Prefeitura no mês de março. O local recebe pacientes que necessitaram de internação por complicações da doença.

O objetivo dos dois polos é oferecer atendimento médico especializado a pacientes com quadros mais graves da doença, vindos dos prontos-socorros do município. Caso haja a necessidade, os pacientes poderão ser transferidos para o Hospital Geral, que além da estrutura para atender esses casos, conta com leitos de UTI’s.

Com o segundo Centro de Combate ao Coronavírus funcionando na Policlínica, as consultas de especialidades médicas serão reagendadas para evitar aglomerações e a disseminação do vírus. Os pacientes que aguardam consultas e exames serão avisados sobre os reagendamentos.

A Prefeitura recomenda que os munícipes sigam as recomendações de higiene e distanciamento social. Só devem procurar os equipamentos de saúde, pessoas que apresentarem febre, tosse seca ou falta de ar. Quem apresentar sintomas leves de resfriado, alergias ou gripe comum deve se cuidar em casa, em isolamento social.

Para sanar as dúvidas da população sobre os sintomas do covid-19, a Prefeitura de Carapicuíba criou o SAC Coronavírus, um WhatsApp que oferece orientações e consulta médica on-line, por chamada de vídeo. Para ser atendido, é necessário enviar um ‘oi’ para o número (11) 9 6909-5379.

