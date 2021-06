Carro desgovernado atropela bombeiros na Rodovia Anhanguera em Osasco

Ao menos sete pessoas ficaram feridas em acidente na rodovia Anhanguera, em Osasco, na manhã desta terça-feira (22). Entre as vítimas estão cinco são bombeiros que estavam no local para socorrer as vítimas de um capotamento.

Os bombeiros atendiam as vítimas de um adicente quando foram atingidos por um veículo desgovernado, segundo a corporação. Um dos bombeiros foi socorrido pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, e encaminhado ao Hospital das Clínicas, na capital paulista. Os demais feridos foram levados para hospitais em Osasco e Barueri.

“Cinco bombeiros ficaram feridos, sendo dois com fratura em membro inferior, um com fratura de clavícula, um com escoriações e um com traumatismo crânio encefálico e fratura de fêmur, sendo este último socorrido ao Hospital das Clínicas pelo Águia”, comunicou a corporação.

A assessoria do Corpo de bombeiros afirmou que todos os envolvidos no acidente estão com quadro de saúde estável. A pista expressa da Anhanguera ficou interditada e foi liberada somente após as 11h30.

