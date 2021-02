Catedral de Osasco promove campanha para doação de sangue

Com a baixa no estoque dos hemocentros, a Catedral de Santo Antônio, em Osasco, promoverá uma campanha para doação de sangue. A ação, em parceria com o Hemocentro São Lucas, será realizada nos dias 22 e 23 de fevereiro.

Para doar, é necessário fazer um agendamento prévio no site www.catedraldeosasco.com.br, diretamente na “Secretaria Virtual”. As doações serão realizadas no Espaço Catedral, localizado na Rua Dom Ercílio Turco, 60, Vila Osasco, das 9h às 11h e das 12h30 às 15h30.

A igreja afirma que tudo será organizado para que não haja aglomeração. Além disso, todos os protocolos contra a covid-19 serão seguidos. Dessa forma, somente quem estiver pré-agendado poderá doar sangue.

As pessoas que realizarem a doação receberão ainda um atestado médico que será fornecido pelo Hemocentro São Lucas. Para doar, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg, estar descansado e alimentado.

Serviço:

Doação de Sangue na Catedral de Santo Antônio

Onde: Espaço Catedral (rua Dom Ercílio Turco, 60 – Vila Osasco)

Quando: Dias 22 e 23 de fevereiro

Horário: Das 9 às 11 horas e das 12h30 às 15h30

Agendamento: www.catedraldeosasco.com.br

