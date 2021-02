Moradora de Osasco morre ao ser atingida por forte onda em ressaca em São Vicente

Uma mulher de 51 anos moradora de Osasco morreu após ser atingida por forte uma onda e desaparecer no mar em São Vicente, no litoral paulista, neste fim de semana.

Ela e o irmão, de 39 anos, pegavam mariscos no costão da praia, por volta das 12h15 de sábado (6), quando foram atingidos por uma forte onda causada pela ressaca que atingiu o litoral paulista e escorregaram nas pedras.

O homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros com auxílio do helicóptero Águia. Ele sofreu uma fratura no braço direito e algumas escoriações. A mulher desapareceu no mar e o corpo dela foi encontrado 24 horas depois.

Os irmãos moradores de Osasco, segundo os Bombeiros, estavam visitando São Vicente, onde moram alguns amigos e familiares.

