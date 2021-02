BBB 21: “Essa semana eu tenho que pegar a liderança”, diz Karol Conká

Após escapar por pouco deste Paredão, na prova Bate e Volta, Karol Conká comentou com João Luiz sobre o alívio em escapar do risco de sair do BBB 21 esta semana e suas expectativas para a próxima Prova do Líder. “Essa semana eu tenho que pegar a liderança, tem que ter uma mulher na liderança”, disse Karol Conká.

Sobre a sensação de escapar por pouco deste Paredão, a cantora declarou foi “prazeroso, satisfatório”. “Foi gostoso ontem, a gente conseguiu dormir, descansou, mas eu não consegui sonhar, parei pra refletir, me perdoei”, afirmou.

O Paredão do BBB 21 esta semana é entre Arcrebiano, Gilberto e Juliete.

