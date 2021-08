Cielo tem vagas de emprego abertas em Barueri e para trabalho remoto

A Cielo, líder no setor de pagamentos eletrônicos no país, com sede em Alphaville, Barueri, está com diversas vagas de emprego abertas. Há oportunidades para as áreas Comercial, Marketing, Recursos Humanos, Financeira e Tecnologia da Informação.

As vagas são para os cargos de Analista de Controles Internos e Compliance, Analista de Dados sênior, Analista de Desenvolvimento Comercial, Analista de Marketing, Analista de Qualidade pleno, Analista de Treinamento, Analista sênior de Gestão de Ciclo de Vida, Cientista de Dados e Consultor de Negócios.

Também há oportunidades para Coordenador de Mesa de Operação, Designer Gráfico, Coordenador de Desenvolvimento Estratégico, Especialista de Qualidade, Especialista de Risco de Crédito, Especialista em Big Data, Especialista em Liderança e Analista de Desenvolvimento WhatsApp.

A Cielo também está contratando pessoas com deficiência (PcD) para os cargos de Analista Comercial, Consultor de Negócios, Analista de Operação Comercial, Desenvolvedor Android e Desenvolvedor Web.

A função de Analista de Desenvolvimento Comercial é necessário ter experiência anterior em funções com análise de dados, conhecimento das ferramentas Oracle ou SAS e Tableau, facilidade em geração e apresentação de indicadores e gostar de trabalhar com números.

Para o cargo de Analista de Treinamento exige que o candidato tenha visão estratégica, goste de investigar a causa dos fatos, com senso crítico apurado, auto gerenciamento de atividades, além de facilidade de relacionamento interpessoal e gestão de conflitos.

Já a Designer Gráfico é necessário ter bom relacionamento interpessoal, vontade de aprender, senso de urgência, habilidade para trabalhar em equipe, boa comunicação oral e escrita, além de ser dinâmico, criativo e ter organização nas demandas e acompanhamento dos trabalhos.

Os salários não foram divulgados pela empresa. Já o pacote de benefícios inclui assistência médica e odontológica, vale-refeição/alimentação, além de vale-transporte, estacionamento ou fretado. A Cielo também oferece horário flexível, com possibilidade de trabalho remoto/home office para a maior parte das funções.

“A Cielo promove a inclusão e valoriza a diversidade em toda a sua multiplicidade. Aqui o colaborador pode ser quem é independente de raça, gênero, orientação sexual, deficiência, estado civil, religião, idade, origem, condição social”, destaca a empresa.

Como se candidatar às vagas de emprego abertas na Cielo, em Barueri:

Os interessados em participar do processo de seleção deve acessar o site de recrutamento da Cielo, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online. Devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, todas as entrevistas serão feitas por vídeo conferência.

