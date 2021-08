Clínica Doutores do Emagrecimento chega a Osasco

A Doutores do Emagrecimento, rede de clínicas especializada em emagrecimento e qualidade de vida, inaugura nesta quarta-feira (4) uma unidade em Osasco.

O espaço conta com uma equipe multidisciplinar formada por médicos e nutricionistas que oferecem consultas especializadas e, além de avaliarem, indicam o melhor tratamento e acompanham a evolução de cada paciente.

A chegada da Doutores do Emagrecimento em Osasco faz parte do plano de expansão da empresa, que pretende encerrar o ano de 2021 com 10 unidades instaladas no estado de São Paulo. “Osasco tem um grande potencial para expandirmos nossa marca. É uma ótima oportunidade para pacientes que procuram por tratamentos para emagrecer, ganhar massa muscular e fazer reposição hormonal”, destaca Thiago de Matos, CEO da clínica.

A Doutores do Emagrecimento já realizou mais de 19 mil atendimentos nas unidades distribuídas no estado. Na região, além de Osasco, a rede tem uma unidade em Alphaville, Barueri.

