Com 2 seleções da Ásia, vêm aí as emoções de mais uma Copa América

Com 2 seleções da Ásia, vêm aí as emoções de mais uma...

O Catar foi a primeira seleção a chegar ao Brasil para participar da Copa América. A equipe desembarcou na madrugada de segunda-feira (27). A seleção irá fazer a sua preparação no Rio de Janeiro e joga um amistoso com a equipe comandada por Tite no dia 5 de junho. O técnico Felix Sanchez chamou 28 jogadores para a viagem. Só depois dos preparativos, no dia 9, é que ele vai divulgar a lista final de 23 nomes. Em coletiva antes da chegada ao Brasil, o treinador disse que deseja avaliar a condição física dos jogadores. Neste clima de expectativa e emoção, diversos sites de games online oferecem bônus durante a Copa América. Um deles é o Betfair bônus .

Toda a delegação do Catar já estava no Texas, nos Estados Unidos, onde fazia treinamentos em dois períodos, desde o dia 22 de maio. Os representantes da equipe chegaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos, depois embarcaram para o Rio de Janeiro. Eles irão fazer toda preparação em um resort em Mangaratiba, além de um amistoso contra a Seleção Brasileira.

O Catar está no Grupo B da Copa América, com Paraguai, Colômbia e Argentina. A estreia será contra os paraguaios, no dia 16 de junho, às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Dias e horários dos jogos do Brasil na Copa América

Publicidade

A Copa América está chegando! Grandes seleções, promessa de grandes jogos, muitos craques e fortes emoções vão estar presentes na 46ª edição da competição, o principal evento entre seleções de futebol da Conmebol. O Brasil outra vez será o anfitrião da disputa, que tem início no dia 14 de junho, e vai até 7 de julho de 2019.

Desde o ano de 1993, a competição tem geralmente 12 equipes – todas as 10 da CONMEBOL e duas de outras confederações. Este ano será um pouco diferente: vão participar da disputa duas seleções da Ásia: Catar e Japão.

Publicidade

O Brasil abre o torneio no dia 14/6, às 21h30, contra a Bolívia. O segundo jogo ocorre no dia 18/6 (terça-feira), às 21h30, contra a Venezuela. Fechando a primeira fase do Grupo A, o Brasil enfrenta o Peru no dia 22/6 (sábado), às 16h.

Se passar na primeira colocação, a Seleção vai a Porto Alegre para jogar na Arena do Grêmio, em 27 de junho, às 21h30. Caso avance, o Brasil volta a disputar uma semifinal no Mineirão, em Belo Horizonte – assim como na Copa de 2014, na fatídica derrota para a Alemanha. A partida será em 2 de julho, às 21h30. A grande final vai ser no Maracanã, em 7 de julho, às 17h.

Histórico da Copa América

A Seleção do Uruguai é a maior vencedora da competição, com 15 títulos (a última foi em 2007). Na segunda posição está a Argentina, com 14 vitórias, mas que não vence desde 1993. A Seleção Brasileira, pentacampeã do mundo, tem apenas 8 títulos da Copa América, sendo a última em 2007.

A última edição do torneio, realizada em 2016, nos Estados Unidos, celebrou os 100 anos da competição e foi vencida pelo Chile. Dessa forma, a equipe conquistou seguidamente os dois únicos títulos de sua história (a anterior foi em 2015).