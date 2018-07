Com Péricles, Festa Junina de Jandira chega ao último fim de semana

Iniciada há um mês, a Festa Junina de Jandira se encerra neste final de semana com show gratuito de Péricles na noite de domingo (22), na Praça de Eventos.

No sábado (21), as atrações principais do evento serão Latitude 10 e Caju e Castanha.

Nos dois dias, os portões serão abertos a partir das 18h, com atrações locais.

Além dos shows, a tradicional quermesse da cidade conta com um parque de diversões e cerca de 40 barracas de comidas, bebidas e brincadeiras típicas, administradas por entidades sociais vinculadas ao Fundo Social de Solidariedade de Jandira.

A Festa Junina de Jandira teve este ano também shows de destaques como Belo, Paula Mattos, Djavu, Exaltasamba e Frank Aguiar.



FESTA JUNINA DE JANDIRA

* Local: Praça de Eventos – os portões serão abertos às 18h

21/7 Grupo Samba SP Latitude 10 / Caju e Castanha 22/7 Forró Pé de Moleque Péricles