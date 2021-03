Com unidades em Osasco e região, Barbosa lança Ovos de Páscoa de colher a R$ 29,99

A rede Barbosa Supermercados, com lojas em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região, acaba de lançar uma novidade de Páscoa. Trata-se da linha de ovos de colher, que podem ser encontrados por R$ 29,99.

A linha é composta por seis sabores, todos de 350 gramas, feitos pela padaria artesanal da rede e são uma boa opção para presentear, compartilhar ou até mesmo para apreciar sozinho.

Leite em pó com creme de avelã, biscoito de chocolate com creme, bombom e até waffle de chocolate são alguns dos sabores. Já os apaixonados pelos recheios mais tradicionais encontram também o ovo de brigadeiro e o de brigadeiro com coco.

A novidade pode ser encontrada em todas as unidades Barbosa Supermercados. Para quem preferir, há a opção de encomendá-los pela loja online, no site da rede, ou via WhatsApp com pronta entrega. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 3003-2557.

