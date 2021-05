Comerciante mentiu sobre desenho do Bob Esponja que viralizou: “Ficou feio para ele”

Uma situação inusitada ganhou destaque na internet entre esta quarta e quinta-feira (13). O dono de uma lanchonete em Botucatu acusa o dono de uma hamburgueria de São José do Rio Preto de ter usado as fotos de um pedido atendido por ele que viralizaram nas redes sociais.

Trata-se do desenho do Bob Esponja que foi feito na embalagem de um lanche para uma criança, a pedido de uma cliente. A atitude chamou a atenção e recebeu elogios na internet. Então, Natan Nunes da Silva, da hamburgueria de São José do Rio Preto, deu detalhes da história a uma série de portais de notícias.

Com a repercussão do caso, Matheus Moreira, proprietário da lanchonete Moreira Burgers, de Botucatu, reivindicou a autoria das fotos e do pedido. “Ficou feio para ele. Isso aconteceu faz uns dias aqui na minha hamburgueria. Eu tirei foto e mandei para uma página de humor do Facebook. Não fui atrás da fama. Eu fiquei abismado com a repercussão que isso gerou. Fiz numa boa e o rapaz ficou famoso na minha onda”, disse ao G1.

Matheus explicou que recebeu o pedido de uma cliente, a cabeleireira Sthefany Trombiero, e que o lanche seria para a filha dela, Emily, de 3 anos, que é fã do Bob Esponja e queria comer o hambúrguer de siri. “Eles poderiam não ligar ou mandar algo simples. Mas tiveram todo o cuidado em agradar nossa filha. Fiquei triste quando vi que se apropriaram da imagem. Até me assustei quando vi que estavam compartilhando que era Rio Preto”, relatou a cliente.

O empreendedor de Botucatu disse ainda ao G1 que, após a repercussão do caso, recebeu mensagens de uma conta fake interessada em negociar a história. Ele contou ainda que a pessoa se apresentou como Natan e disse que se apropriou da situação na tentativa de salvar o negócio, que estaria “prestas a fechar”. “Não quero tirar o direito de vocês, vocês merecem tanto quanto eu, mas tô dando de tudo para esse negócio dar certo”, diz um trecho do texto.

O dono da Moreira Burgers disse que não pensa em processar o jovem empreendedor que tentou se apropriar da história que viralizou, mas espera que ele assuma o erro nas redes sociais. Natan Nunes da Silva foi procurado pela reportagem, mas não se manifestou.

