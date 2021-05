Hamburgueria desenha Bob Esponja no pedido de menina que queria hambúrguer de siri e viraliza

Viralizou nas redes sociais a atitude do dono de uma hamburgueria, que recebeu um pedido inusitado e não pensou duas vezes em atendê-lo. Uma cliente pediu para o empreendedor desenhar o Bob Esponja na embalagem do lanche porque a filha dela queria um “hambúrguer de siri”.

Natan Nunes da Silva, dono do estabelecimento, inaugurado há dois meses em São José do Rio Preto, afirma que recebe muitas encomendas de lanches com recados, mas esse pedido foi especial: “Você pode desenhar um Bob Esponja na embalagem, por favor? Minha filha acha que vai comer um hambúrguer de siri”, escreveu a cliente via aplicativo.

O jovem empreendedor respondeu que, mesmo não sendo um artista, iria se emprenhar. Ele postou a foto do pedido nos Stories de seu Instagram pessoal somente para visualização do grupo de “melhores amigos”, mas a postagem foi compartilhada em uma página de humor e viralizou. Em uma das páginas, a foto já tem mais de 125 mil curtidas e milhares de comentários.

Em outra página, as curtidas já ultrapassam a marca de 11 mil e os comentários também se multiplicaram. “Eu pediria hambúrguer para o resto da vida nesse lugar”, comentou um internauta. “Que atitude linda. Ele ajudou a criar ótimas memórias afetivas na vida dessa pequena”, escreveu outro. “Esse simples gesto é o suficiente para eu continuar comprando nesse lugar”, disse outro.

A hamburgueria funciona apenas no formato delivery. No estabelecimento, Natan trabalha com a mãe. “A gente sempre dá uma atenção maior para o cliente, a gente sempre responde e tenta fazer os pedidos como gostaríamos de receber. Ainda não tivemos o feedback dessa cliente, ela ainda não respondeu ao pedido no aplicativo, só avaliou a hamburgueria com cinco estrelas, mas a gente fica feliz com todo esse retorno”, finalizou Natan, que também viu os pedidos triplicarem.

