Confira a programação de cursos gratuitos de culinária e artesanato em shopping de Osasco

O Shopping União de Osasco está com uma programação repleta de cursos gratuitos de culinária e artesanato focados no período de Páscoa. As aulas começaram nesta segunda-feira (9) e vão até o final de março.

As aulas de culinária ensinam a preparar pratos variados, como os tradicionais ovos de Páscoa, técnicas de derretimento, tipos de chocolate e recheios para ovos de colher. Também há opções para quem deseja aprender receitas salgadas, como o torta gratinada, macarrão sertanejo, entre outros pratos.

A programação também conta com cursos voltados aos veganos, que ensinam como preparar um delicioso Brunch Vegano e demais pratos.

Já nas aulas de artesanato, os participantes vão aprender a fazer Guirlanda de Páscoa para porta, porta-ovos de coelho, porta guardanapo em pedraria ou “patch aplique” com tema de peixinhos.

As atividades acontecem na Central de Cursos do Shopping União de Osasco. No mesmo espaço, os visitantes devem realizar a inscrição, que já estão abertas, de segunda a sexta-feira, das 14h às 16h30, ou das 17h30 às 21h, no Piso Avenida, corredor de serviços.

Confira abaixo a programação completa dos cursos de culinária de março de 2020:

16/3 // 14h às 16h – Faça e venda biscoitos: práticos biscoitos em diversos sabores com uso de cortadores, com Amendolate.

17/3 // Sorvete frozen: deliciosa torta gratinada de mandioca com queijo e presunto, e um prático e saboroso sorvete de doce de leite em pó. // 18h às 20h – Moqueca e brownie: saiba como preparar uma prática e fácil moqueca de frango e um delicioso brownie com castanhas e coco, com Sococo e a culinarista Maria Antonia.

23/3 // 14h às 16h – Bolo Piscina: passo a passo de um delicioso bolo piscina, que é tendência, no sabor de cenoura com chocolate, com Central Osasco, Donna Leila e a culinarista Andreia Mondadori. // 18h às 20h – Salgadinho semi-folhado: aprenda a preparar deliciosos salgadinhos semi-folhados.

24/3 // 14h às 16h – Especial de ovos: técnicas de derretimento, temperagem e tipos de chocolate, ovos jujuba, ovos chocrocantes e ovos coelhinho, com Central Osaco, Harald e a culinarista Isabel Tempesta. // 18h às 20h – Especial pão de mel: aprenda a preparar um prático pão de mel tradicional e cupcake de pão de mel com mousse de doce de leite.

25/3 // 14h às 16h – Recheios para ovos de colher: aprenda deliciosos recheios para ovos de colher, para lucrar nessa Páscoa, com a culinarista Déia Belisário.

26/3 // 18h às 20h – Workshop: venha praticar de palestra “Pare de tentar emagrecer”, com a coach Tania Almeida.

27/3 // 14h às 16h – Paella: deliciosa paella com frutos do mar para o seu almoço de Páscoa, com Mondial e a culinarista Maria Marlene. // 18h às 20h – Bobó de atum com arroz gohan e batata chips: saiba preparar o passo a passo dessas deliciosas receitas.

30/3 // 14h às 16h – Brunch vegano: aprenda a preparar um delicioso café da manhã sofisticado, com a nutricionista Gisele Coradi. // 18h às 20h – Opções veganas para almoço e jantar: preparo de um prático almoço e jantar vegano.

31/3 // 14h às 16h – Papillote de peixes com vegetais, couscous com mix e torta prática: aprenda a preparar essas versáteis e práticas receitas, com Grano e a culinarista Maria Marlene.

Serviço

Cursos gratuitos de culinária no Shopping União de Osasco // Endereço: avenida dos Autonomistas, 1400, Vila Yara // Telefone: (11) 3184-4000 // Inscrições no local

