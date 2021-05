Confira vagas de emprego abertas na C&A em Barueri

A C&A, uma das maiores lojas de departamento do país, tem diversas vagas de emprego abertas em seu escritório, em Alphaville, Barueri. As oportunidades são para as áreas Comercial, E-commerce, Engenharia, Finanças, Governança Corporativa, Segurança da Informação e Tecnologia da Informação.

A empresa busca por Analista de Suporte Comercial, Coordenador de Qualidade e Inovação, Supervisor de Planejamento Comercial, Gerente de Moda e Estilo, Supervisor de Importação, Analista Comercial, Coordenador de Atendimento – SAC, Supervisor de Qualidade e Treinamento e Analista Financeiro.

Também há oportunidades para Analista Tributário júnior e pleno, Analista de Comunicação Interna, Analista de Relações Sindicais, Modelista Kids, Analista de Treinamento pleno, Supervisor de Vendas e Serviços, Analista de Abastecimento, Especialista de Sistemas, Arquiteto de Soluções, Arquitetura de Soluções, Administrador de Banco de Dados.

Para a função de Supervisor de Vendas e Serviços é preciso ter ensino superior completo e experiência com liderança, planejamento, atendimento ao cliente e operação de varejo de moda. Para a vaga de Analista Tributário é necessário ter formação superior completa e vivência na área tributária com impostos indiretos.

A vaga de Coordenador de Atendimento exige que o interessado tenha pacote Office avançado, ensino superior completo. Ter trabalhado no varejo e e-commerce será um diferencial. Desejável ter inglês intermediário.

Além de salário compatível com o mercado, a C&A oferece benefícios como assistência médica e odontológica (titular e dependentes), bônus anual, estacionamento (em Alphaville), restaurante interno, opção para home office, férias semestrais e descontos nas lojas C&A. Os benefícios podem variar de acordo com a função.

Como se candidatar às vagas de emprego na C&A:

Os interessados devem acessar o site de vagas da empresa, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.

Sobre a empresa

A C&A é uma multinacional de origem holandesa presente em 18 países na Europa e no Brasil. Em solo brasileiro, a rede opera com três centros de distribuição (dois em São Paulo e um no Rio de Janeiro), mais de 280 lojas e emprega 15 mil funcionários. Além disso, tem o escritório central localizado em Alphaville, Barueri.

