Coronavírus causa cancelamento de ato por Marielle no calçadão de Osasco

O crescimento dos casos do novo coronavírus no país levou a organização do evento a cancelar o ato “Justiça por Marielle”, que seria realizado na manhã deste sábado (14), no calçadão de Osasco.

“O PSOL Osasco, em concordância com o Instituto Marielle Franco, vem a público informar a decisão de cancelamento do Ato Justiça para Marielle e Anderson, previsto para amanhã às 10h, no Calçadão. Como devem estar a par, a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou recentemente como pandemia o problema relacionado ao coronavírus”, informa nota divulgada pelos organizadores da manifestação em Osasco.

A organização pede que os apoiadores do ato por Marielle pendurem faixas, lenços, panos amarelos ou girassóis na janela de suas casas na manhã deste sábado, entre outras ações. “Já faz 2 anos que fazemos a mesma pergunta e ainda não tivemos resposta: Quem mandou matar Marielle Franco?”, diz a organização do ato.

Então vereadora no Rio de Janeiro pelo PSOL, Marielle Franco foi executada a tiros aos 38 anos junto a seu motorista, Anderson Gomes, de 39, no dia 14 de março de 2018.

“Já são 2 anos sem resposta sobre a morte de Marielle e Anderson, sem federalização do caso e sem que a justiça do estado do Rio de Janeiro investigue seriamente suas mortes. O ato traz como principal palavra de ordem de que Não Vão nos Calar. Não sairemos das ruas até que os mandantes e executores sejam desvendados e presos”, diz o PSOL Osasco.